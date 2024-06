Arnstadt. Die Polizei Arnstadt bittet nach einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen um Zeugenhinweise.

Im Stadtpark in Arnstadt kam es Mittwoch, dem 8. Mai 2024, zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Laut Polizeiangaben schlugen drei bislang unbekannte Personen auf einen 26-Jährigen ein. Er musste im Krankenhaus behandelt werden.

Zeugen zu dem Vorfall werden gebeten sich mit der Polizei Ilmenau unter 03677-601124 oder per E-Mail an pi.arnstadtilmenau@polizei.thueringen.de unter Angabe der Bezugsnummer 0119130/2024 in Verbindung zu setzen

