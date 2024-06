Ilm-Kreis. Antonia Pfaff über Ideen, die zum Nachahmen anregen.

Das Schuljahr liegt in den letzten Zügen. Der Alltag wird ruhiger, die Hausaufgaben weniger und der Stress nimmt allmählich ab. Inzwischen stehen Klassenfahrten und Ausflüge auf dem Programm, bei den älteren Schülern geht es um Berufsorientierung und Praktika. Kurzum: Die lang ersehnten Sommerferien sind zum Greifen nah – ein Aufatmen für Kinder und Lehrer gleichermaßen.

Doch was anfangen mit der vielen freien Zeit? Denn sechs Wochen müssen schließlich auch gut durchgeplant sein. Die Landrätin hat genau diese Frage den Kindern in der Grundschule in Holzhausen gestellt. Urlaube im Süden, Ausflüge und Besuche bei den Verwandten sind genannt worden.

Einigkeit herrscht bei den Jungs und Mädchen aber beim Thema Wasser: Denn die Kleinen wollen Wasserschlachten machen, in den Pool springen und mit Wasserpistolen hantieren. Ich musste kurz schmunzeln, denn wie gut kann ich dieses Gefühl nachvollziehen, einfach mal wieder Kind sein, in Fontänen laufen und mit dem Wasser spielen. Mit diesem Elan und dieser Vorfreude der Kinder bin ich nicht nur in den Tag gestartet, sondern gehe ich auch durch die Woche.