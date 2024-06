Arnstadt. Polizeieinsatz in Arnstadt: Nach einem erteilten Hausverbot hat ein 34-Jähriger den Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes einer Bar mit einer Schreckschusswaffe bedroht.

Am frühen Sonntagmorgen kam es vor einer Bar in der Erfurter Straße in Arnstadt zu einer Bedrohung. Laut Angaben der Polizei urinierte ein 34-Jähriger, nachdem gegen ihn ein Hausverbot ausgesprochen war, vor dem Lokal.

Der Newsletter für den Ilm-Kreis Alle wichtigen Informationen aus dem Ilm-Kreis, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Als ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes ihn daraufhin ansprach, zückte der 34-Jährige eine Pistole und richtete sie gegen den 41-Jährigen. Anschließend entfernte er sich vom Tatort. Polizisten konnten ihn wenig später aufgreifen. Bei der Pistole handelte es sich um eine Schreckschusswaffe. Gegen den 34-Jährigen wird nun wegen eines Verstoßes nach dem Waffengesetz und wegen Bedrohung ermittelt.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.

red