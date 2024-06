Ilmenau. Blumen werden am Denkmal an der St. Jakobus Kirche niedergelegt.

Zum Jahrestag des Volksaufstands vom 17. Juni 1953 in der DDR wird die CDU Ilmenau an die Demonstranten erinnern, die vor sieben Jahrzehnten den Mut hatten gegen das DDR-Regime zu protestieren, informiert Landtagsabgeordneter Andreas Bühl (CDU). Blumen werden am Montag, 17. Juni, um 15.30 Uhr am Denkmal an der St. Jakobus Kirche in Ilmenau niedergelegt.

Am selben Tag und an der selben Stelle, allerdings um 19.30 Uhr, wird die AfD-Fraktion im Stadtrat der Stadt Ilmenau ein Gebinde ablegen und den Volksaufstand würdigen, teilt Stadtrats- und Kreistagsmitglied Hans-Joachim Fiedler (AfD) mit. Beide Parteien sind mit der Wahl stärkste Parteien in Ilmenau.

red