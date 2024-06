Ilm-Kreis. Mittelalterfest in Großbreitenbach. Spendenausgabe der Arnstädter Tiertafel. Feier zur Sommersonnenwende in Manebach. Kabarett auf der Kleinkunstbühne Ilmenau-Roda. Neuer Ortsteilrat tagt in Möhrenbach.

Mittelalterfest in Großbreitenbach

Unter dem Motto „Mittelalter (er)leben“ wird am Samstag, 22. Juni, von 10 bis 22 Uhr sowie am Sonntag, 23. Juni, von 10 bis 18 Uhr auf das Areal „Fuchsbau“, Am Schwimmbad 6, in Großbreitenbach eingeladen. Dann stellen unter anderem Buchbinder, Papiermacher und Scharfrichter ihre Tätigkeiten vor. Beim Armbrust- oder Bogenschießen können die Besucher ihr Geschick beweisen. Die Kinder können mit einem handgetriebenen Karussell fahren, beim Kinderschminken in neue Rollen schlüpfen oder eine Runde um das Gelände reiten.

Der Newsletter für den Ilm-Kreis Alle wichtigen Informationen aus dem Ilm-Kreis, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Neben Musik der Gruppe Vogelfrei gibt es lustige Geschichten des Spielmannes Schabernackkrakeel, eine Kartenlegerin, Fächertanz, mittelalterliche Reigentänze und Erzählungen aus der Welt der nordischen Götter. Nach dem Ritual zur Sommersonnenwende präsentieren die Rabenfeder-Clans am Samstagabend ihre Feuershow. Zudem geben die Wikinger Einblicke in ihr Lagerleben. Kinder unter Schwertmaß (ein Meter) zahlen keinen Eintritt, Kinder ab Schwertmaß bis 14 Jahre 2 Euro und Jugendliche sowie Erwachsene 7 Euro. Wer am Samstag schon vorbeikommt, hat am Sonntag ebenfalls freien Eintritt. Mehr Informationen gibt es unter: www.rabenpfeil.de.

Spendenausgabe der Tiertafel in Arnstadt

Die nächste Futter- und Sachspendenausgabe der Arnstädter Tiertafel wird am Dienstag, 18. Juni, von 15 bis 17 Uhr in der Ausgabestelle in der Dr.-Mager-Straße 3 (Haarstudio Flotte Locke) in Arnstadt veranstaltet. Das teilt Vereinsvorsitzender Andreas Kühnel mit und weist darauf hin, dass jeden dritten Dienstag im Monat eine Spendenausgabe angeboten wird.

Gespräche zur Würdigung des Ehrenamtes in Ilmenau

Mit dem Aufruf des Ilm-Kreises zur Bewerbung um die Thüringer Ehrenamtscard beschäftigt sich der nächste kommunalpolitische Stammtisch der Wählergemeinschaft Pro Bockwurst am Dienstag, 18. Juni, ab 19 Uhr in der Bar Aqui, Am Markt 3, in Ilmenau. „Alle ehrenamtlich engagierten Menschen verdienen unseren Respekt und unsere Anerkennung. Leider können nur wenige von ihnen mit der Ehrenamtscard ausgezeichnet werden. Zum Stammtisch wollen wir über die Auswahlkriterien und den Bewerbungsprozess sprechen“, teilt Stadträtin Anne Grökel im Namen von Pro Bockwurst mit. Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind zur Teilnahme eingeladen und können auch eigene Themen zur Diskussion stellen.

Konzert zum Schuljahresabschluss in der Musikschule Ilmenau

Zum letzten Konzert in diesem Schuljahr wird am Mittwoch, 19. Juni, um 19 Uhr in die Musikschule in Ilmenau eingeladen. Die Erwachsenenklasse für klassischen Gesang stellt ihr aktuelles Programm vor. Zu Gehör kommen Werke von Franz Schubert, aber auch Arien aus „Rigoletto“ und „Die Hochzeit des Figaro“ sowie Duette aus „Wildschütz“ und „Phantom der Oper“. Der Eintritt ist frei.

Feier zur Sommersonnenwende in Manebach

Bei der Feier zur Sommersonnenwende am Samstag, 22. Juni, ab 18 Uhr an der Bergwachtbaude in Manebach soll auch das 30-jährige Bestehen der Manebacher Bergwacht gewürdigt werden. Das teilt Ortsteilbürgermeister Stefan Schmidt mit. Die Veranstaltung wird traditionell vom ortsansässigen Förderverein der Ilmenauer Bergrettung organisiert. Die Bergwacht präsentiert ihre moderne Technik und für die kleinen Besucher gibt es eine Hüpfburg. Musikalisch für Stimmung sorgt „Der Moosbacher mit der Waldkatz“.

Kabarett über Deutschland im Wandel in der Kleinkunstbühne Ilmenau-Roda

Mit einer abwechslungsreichen Mischung aus Kabarett, Sketchen und eigenen Songs wollen Sandra Jankowski und Frank Klaffke in ihrem Programm „So schön kaputt“ am Samstag, 22. Juni, ab 20 Uhr in der Kleinkunstbühne Ilmenau-Roda das Publikum zum Nachdenken, Lachen und vielleicht auch Anpacken bewegen. Humorvoll, kritisch, emotional und mit einer starken Prise Erkenntnis analysieren sie die aktuelle Lage Deutschlands, heißt es in einer Mitteilung der Veranstalter. Tickets zum Preis von 22 Euro gibt es über die Ilmenau-Information unter Telefon: 03677 / 600300, per E-Mail an: stadtinfo@ilmenau.de oder an der Abendkasse.

Neuer Ortsteilrat tagt in Möhrenbach

Die Verpflichtung der Ortsteilratsmitglieder zur gesetzmäßigen und gewissenhaften Wahrnehmung ihrer Aufgaben steht am Donnerstag, 20. Juni, ab 18.30 Uhr auf der Agenda der konstituierenden Sitzung des neuen Ortsteilrates in Möhrenbach. Laut Mitteilung von Ortsteilbürgermeister Mathias Steitz wird zudem der stellvertretende Ortsteilbürgermeister gewählt und die Verwendung des übrigen Ortseilbudgets 2024 sowie das Verfahren der Gratulation von Jubilaren beraten. Auch eine Bürgerfragestunde ist geplant. Veranstaltungsort ist das Café am Ratskellersaal, Zur Hohen Tanne 1, in Möhrenbach.

red