Ilm-Kreis. Rund 1270 Menschen arbeiten im Ilm-Kreis im Baugewerbe und können sich über vollere Lohntüten freuen. Die Gewerkschaft IG Bau sieht das auch als wichtiges Zeichen des Respekts gegenüber den Beschäftigten.

Bauarbeiter in der Region können sich über vollere Lohntüten freuen: „Wer im Ilm-Kreis auf dem Bau arbeitet, kann jetzt pro Monat zwischen 260 und 380 Euro mehr im Portemonnaie erwarten“, sagt Ralf Eckardt, Bezirksvorsitzender der IG Bau Erfurt. Der neue Tarifabschluss mache die Arbeit auf dem Bau nicht nur attraktiver, sondern sei auch ein Ausdruck des Respekts gegenüber den Beschäftigten.

Höhere Ausbildungsvergütungen sollen Fachkräftemangel entgegenwirken

Rund 1270 Menschen sind laut IG Bau im Ilm-Kreis in der Baubranche tätig. Zudem gibt es in diesem Bereich mehr als 50 Auszubildende. Auch sie profitieren von dem neuen Tarifabschluss, der laut Eckardt allerdings eine „schwere Geburt“ gewesen sei: „Ohne Arbeitskampf hätten die Arbeitgeber wohl keinen neuen Tarifvertrag unterschrieben. Erst die breite Warnstreikwelle hat das Bauhandwerk und die Bauindustrie in die Knie gezwungen und zum Einlenken gebracht.“

Außerdem sei schon jetzt klar, dass die Löhne auch in den kommenden zwei Jahren ansteigen werden: „Die nächsten Lohn-Stufen nach oben sind damit sicher. Und wichtig ist auch, dass jetzt die Lohn-Mauer zwischen Ost und West endgültig fällt. Ab April 2026 verdienen alle auf dem Bau im Osten und im Westen endlich das gleiche“, so Eckardt. Auch die Ausbildungsvergütungen klettern weiter nach oben, wodurch mehr Fachkräfte-Nachwuchs gewonnen werden könnte.

Die IG Bau ruft jetzt alle Bau-Beschäftigten zum Lohn-Check unter www.tarifrechner.igbau.de auf: „Es lohnt sich, jetzt einen genauen Blick auf die Lohnabrechnung zu werfen. Denn das Lohn-Plus gibt es rückwirkend ab Mai. Das zusätzliche Geld muss also jetzt – im Juni – schon auf dem Konto sein“, macht Eckardt deutlich.

