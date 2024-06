Ilm-Kreis. Soziales Engagement im Ilm-Kreis: Noch bis 31. Juli können Vorschläge für die Auszeichnung mit der Thüringer Ehrenamtscard eingereicht werden.

In mehr als 1000 Vereinen sind Menschen im Ilm-Kreis in den Bereichen Kultur, Sport und Brandschutz, aber auch in der Jugend- und Nachwuchsarbeit aktiv. „Dieses große ehrenamtliche und soziale Engagement belegt die Stärke des Zusammenhalts in unserer Gesellschaft. Mit der Verleihung der Thüringer Ehrenamtscard möchten wir auch in diesem Jahr wieder darauf aufmerksam machen“, sagt Landrätin Petra Enders (parteilos).

Besonderer Einsatz für das Gemeinwohl

Traditionell werden mit der Ehrenamtscard Menschen geehrt, die sich in besonderer Weise für das Gemeinwohl einsetzen. Sie kann an Bürgerinnen und Bürger verliehen werden, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, sich wöchentlich mindestens fünf Stunden engagieren, mindestens fünf Jahre beziehungsweise seit Gründung aktiv in einem Verein, einer Organisation oder einer Initiative eingebunden sind, ihren Wohnsitz im Ilm-Kreis haben und keine Aufwandsentschädigung erhalten, die über einen Auslagenersatz hinausgeht.

Vorschläge können Vereine, Verbände, Organisationen, Einrichtungen oder Kommunen postalisch an: Landratsamt Ilm-Kreis, Büro der Landrätin, Ritterstraße 14, 99310 Arnstadt einreichen. Das entsprechende Formular gibt es unter: www.ilm-kreis.de/ehrenamtsförderung. Einsendeschluss ist der 31. Juli.

red