Ilm-Kreis. Neue Ausstellung in der Liebfrauenkirche in Arnstadt. Infotelefon zu Einschlafproblemen bei Kindern. Fest der Vereine in Gräfinau-Angstedt.

Neue Ausstellung in der Liebfrauenkirche in Arnstadt

Zur Eröffnung der Ausstellung „Die Geschichte der Glasmalereien aus der ehemaligen Chorverglasung von 1885“ wird am Donnerstag, 20. Juni, um 16 Uhr in die Liebfrauenkirche in Arnstadt eingeladen. Nach einer kurzen Einführung durch Pfarrer Mathias Rüß informiert die Restauratorin Nicole Sterzing über die Bergung der Glasfragmente sowie die Erkenntnisse der Bestandserfassung aus der Masterthesis an der Fachhochschule Erfurt von Daphne Bederna.

Konzert in der Musikschule Ilmenau fällt aus

Der für Mittwoch, 19. Juni, um 19 Uhr angekündigte klassische Gesangsabend in der Musikschule in Ilmenau muss kurzfristig krankheitsbedingt ausfallen. Darüber informiert Musikschulleiter Jochen Hille. Das Konzert soll im kommenden Schuljahr nachgeholt werden.

Beratungstelefon zu Einschlafproblemen bei Kindern

Viele Schulkinder haben laut DAK Gesundheit Probleme beim Ein- oder Durchschlafen. Deshalb bietet die Krankenkasse am Donnerstag, 20. Juni, von 8 bis 20 Uhr Beratungsgespräche unter Telefon: 0800 / 1111 841 an. Eltern können sich dann bei erfahrenen Medizinern darüber informieren, mit welchen Abendroutinen ihre Kinder besser ein- und durchschlafen können. Das Angebot ist kostenfrei.

Märchenaufführung in der Alten Försterei in Ilmenau

In den vergangenen sechs Monaten haben die Vorschulkinder des Kindergartens „Stephanie“ in Ilmenau regelmäßig die Märchenwerkstatt im Mehrgenerationenhaus und Frauen- und Familienzentrum Ilmenau besucht. Dabei haben sie sich mit Märchen aus aller Welt beschäftigt. Es wurde nicht nur gebastelt, gemalt, gesungen und gespielt, sondern auch ein eigenes Märchen erdacht. Als Höhepunkt führen die Jungen und Mädchen am Samstag, 22. Juni, um 13 Uhr im Hof der Alten Försterei, Wetzlarer Platz 2, in Ilmenau das Märchen „Die Goldene Gans“ auf. Der Eintritt ist frei, Interessierte herzlich willkommen.

Fest der Vereine in Gräfinau-Angstedt

Zum Fest der Vereine lädt der Heimat- und Kulturverein Gräfinau-Angstedt gemeinsam mit dem Ortsteilrat am Samstag, 22. Juni, auf den Festplatz neben der Mehrzweckhalle in Gräfinau-Angstedt ein. Ab 14 Uhr gibt es ein buntes Programm für Groß und Klein. Mit von der Partie sind der Fußballverein, der Tennisverein, der Angelverein, der Kegelverein, der Carnevalsverein, das Deutsche Rote Kreuz, der Förderverein Pfiffikus, der Wanderverein, der Tischtennisverein, der Gartenverein, der Feuerwehrverein und der Kirmesverein. Ab 20 Uhr steigt die Party mit der Band Belconda.

red