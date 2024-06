Ilm-Kreis. Mit dem Schülerferienticket in den Sommer starten. Warnung vor Blitzeinschlag im Wald bei Sommergewittern. Armenische Folklore trifft in Ilmenau auf Jazz und Soul.

Mit dem Schülerferienticket im Ilm-Kreis in den Sommer starten

Schülerinnen und Schüler aus dem Ilm-Kreis können mit dem Schülerferienticket während der Sommerferien günstig durch ganz Thüringen fahren. Ob Schwimmbad, Zeltplatz oder Kletterpark: Viele Ziele sind damit unabhängig von den Eltern erreichbar. Das Schülerferienticket Thüringen ist in zwei Varianten erhältlich: Das Schülerferienticket kostet einmalig 32 Euro und berechtigt zu beliebig vielen Fahrten in allen Bussen, Nahverkehrszügen (2. Klasse) und Straßenbahnen der beteiligten Verkehrsunternehmen. Das Schülerferienticket Mini für einmalig 16 Euro ermöglicht beliebig viele Fahrten in den Bussen der beteiligten Regionalbusunternehmen. Die Tickets gelten während der Thüringer Sommerferien vom 20. Juni bis 31. Juli und sind bei den beteiligten Verkehrsunternehmen erhältlich. Mehr Informationen gibt es unter: www.sft-thueringen.de oder auf Facebook.

Warnung vor Blitzeinschlag im Wald bei Sommergewittern

Die ersten Hitzegewitter dieses Jahres haben nicht lange auf sich warten lassen. Auch Waldbesucher im Ilm-Kreis werden gelegentlich von diesen zeitlich kurzen, aber umso intensiveren Witterungsereignissen überrascht. Die Landesforstanstalt Thüringenforst rät in solchen Fällen, keinesfalls unter hohen, frei stehenden Einzelbäumen Schutz zu suchen, sondern in der Hocke sitzend in Gräben oder Böschungen auszuharren. Auch vom Aufspannen eines Regenschirmes wird dringend abgeraten. Zudem seien auch Waldarbeiterschutzhütten, Wanderhütten und Jagdkanzeln nicht sicher vor Blitzen. Vollkommen sicher sei es im Innenraum von Fahrzeugen, keinesfalls aber unter einem Fahrzeug.

Armenische Folklore trifft in Ilmenau auf Jazz und Soul

Ein Wechselspiel aus Melancholie und Energie, sphärischen Klängen und Groove verspricht das Sommerkonzert des Jazzclub Ilmenau mit der Band „YÆLLEE“ am Freitag, 21. Juni, ab 20 Uhr im Schülerfreizeitzentrum in Ilmenau. Genährt durch die musikalischen und kulturellen Hintergründe der sieben Musikerinnen und Musiker um die armenische Sängerin Yelena Mashkaryan verwebt sich armenische Folklore nahtlos mit modernem Sound aus Neosoul, R’n’B und Jazz, heißt es in einer Mitteilung der Veranstalter. Mehr Informationen und Tickets gibt es unter: www.jazzclub-ilmenau.de.

Finsterbergfest mit Falkenshow bei Schmiedefeld

Anlässlich des fünfjährigen Bestehens des neuen Finsterbergturmes wird am Sonntag, 23. Juni, ab 11 Uhr zur großen Feier auf das Finsterbergplateau bei Schmiedefeld am Rennsteig eingeladen. Als eines der Highlights kündigen die Veranstalter von 11.30 bis 12.30 Uhr eine Flugshow der Falknerei aus Winterstein an. Zudem gibt es musikalische Umrahmung von Volksmusik bis Schlager.

