Ilm-Kreis. Gitarrenkonzert mit Holger Saarmann in Ilmenau. Schwimmkurse für Seepferdchen in Arnstadt. Sommersonnenwende in Dienstedt. Orgelkonzert in Neusiß.

Gitarrist Holger Saarmann gibt Konzert im Kleinod Ilmenau

Auf seiner Tour durch Thüringen macht der Gitarrist Holger Saarmann am Samstag, 22. Juni, auch Halt im Kleinod in Ilmenau. Seine Lieder führen auf Schleichwegen geradewegs zum Mittelpunkt des Seins. Darin erzählt er Geschichten aus einer Welt, die manchmal der wirklichen überraschend ähnelt, heißt es in einer Mitteilung der Veranstalter. Zudem zeugen mehrere Lieder seines aktuellen Albums „Phantomzeit“ von einer tiefen Verbundenheit zur Thüringer Sagenwelt. Die Veranstaltung beginnt 19.30 Uhr, der Einlass um 19 Uhr. Mehr Infos und Tickets unter: www.kleinod-ilmenau.de.

Sommersonnenwende auf dem Waidrasen in Dienstedt

Zur Feier der Sommersonnenwende lädt der Volkschor Dienstedt/Ilm am Samstag, 22. Juni, auf den Waidrasen in Dienstedt ein. „In gemütlicher Runde an der Feuerschale, bei Bratwurst, Brätel und Bier, wollen wir gemeinsam den längsten Tag im Jahr feiern“, heißt es in einer Mitteilung der Veranstalter. Beginn ist um 18 Uhr.

Sizilianische Organistin spielt in der Neusißer Kirche

Im Rahmen des Thüringer Orgelsommers wird am Samstag, 22. Juni von 16 bis 17 Uhr zum Konzert mit dem Titel „Barock, Romantisch und Italienisch“ in die Coudray-Kirche in Neusiß eingeladen. Die Organistin Sara Musumeci aus Sizilien bringt die Witzmann-Orgel zum Klingen. Zu Gehör kommen Werke von Bach, Bellini, Morandi und anderen. Der Eintritt kostet 12 Euro. Bereits ab 14.30 Uhr gibt es an der Kirche Kaffee und Kuchen.

Schwimmkurse für Seepferdchen im Freizeitbad Arnstadt

Mehrere Crashkurse zum Erwerb des Seepferdchens bietet das Arnstädter Sport- und Freizeitbad in den Sommerferien an. Das Angebot richtet sich an Kinder zwischen fünf und sieben Jahren. In zehn Kurseinheiten von je einer Stunde üben sie das Gleiten, Springen, Tauchen und Fortbewegen im Wasser. Die richtige Technik für das Brustschwimmen sowie die Koordination von Arm- und Beinbewegungen werden ebenfalls vermittelt. Am Ende des Kurses kann die Schwimmprüfung für das Seepferdchen abgelegt werden. Der erste Kursblock geht vom 8. bis 19. Juli, der zweite vom 22. Juli bis 2. August. In beiden Blöcken stehen jeweils sechs Kurse zu unterschiedlichen Zeiten zur Verfügung. Die Teilnahme kostet 169 Euro. Mehr Infos und Anmeldung unter: www.bad-arnstadt.de/kurse/kinderschwimmen.

Festveranstaltung für Karlheinz Brandenburg in Ilmenau

Zu Ehrenkolloquium und Festveranstaltung mit Gästen aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft wird am Montag, 24. Juni, anlässlich des 70. Geburtstages von Karlheinz Brandenburg in die Festhalle in Ilmenau eingeladen. Gleichzeitig wird damit laut Mitteilung der Veranstalter Brandenburgs Ausstand als Institutsleiter des Fraunhofer IDMT sowie sein Übergang zum Seniorprofessor an der Technischen Universität Ilmenau gefeiert. Das Ehrenkolloquium mit Fachvorträgen zu verschiedenen Bereichen der Medientechnologie findet von 9.30 bis 14.30 Uhr statt. Während der Veranstaltung wird überwiegend Englisch gesprochen. Von 16 bis 21 Uhr wird dann zur Festveranstaltung geladen. Mehr Infos unter: https://brandenburg-labs.com.

Ferienspiele im Kinder- und Jugendtreff in Ilmenau

Zu kunterbunten Ferienspielen lädt der offene Kinder- und Jugendtreff „Lawi“ vom 24. bis 28. Juni sowie vom 1. bis 5. Juli ein. Auf dem Programm stehen unter anderem Pizzabacken, ein Kinobesuch, ein Tischtennisturnier, ein Besuch im Kletterwald Hohenfelden, eine Radtour mit Picknick zum Stausee Heyda und Lasertag. Am 11. und 12. Juli wird zudem eine Busfahrt ins Phantasialand in Köln angeboten (Kosten: 130 Euro). Während der Ferienspiele ist die Einrichtung montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Zur besseren Koordinierung der Angebote wird um Anmeldung unter Telefon: 03677 / 200201 oder per E-Mail an: okjt@jipi.kjr-ik.de gebeten. Anmeldeformulare sind in der Einrichtung, Langewiesener Straße 11, in Ilmenau erhältlich. Vom 15. bis 25. Juli bleibt der Kinder- und Jugendtreff geschlossen.

Gipfeltreffen der Thüringer Wanderer auf dem Schneekopf

Anlässlich des 24. Gipfeltreffens der Thüringer Wanderinnen und Wanderer bietet der Wander- und Freizeitverein Arnstadt am Samstag, 6. Juli, zwei Wanderungen auf den Schneekopf an. Interessierte können eine knapp 30 Kilometer lange Tour von Arnstadt über Siegelbach, Plaue, Neusiß, Geraberg und Gehlberg zum Schneekopf unternehmen. Treffpunkt ist um 4.30 Uhr am Hauptbahnhof in Arnstadt. Um Anmeldung bis 3. Juli per E-Mail an: wander-wolfgang@online.de wird gebeten. Die zweite Wanderung führt direkt von Gehlberg aus auf den Schneekopf. Auch hier wird bis 3. Juli um Anmeldung per E-Mail an: nadine.hgott@gmail.com gebeten. Beide Wanderungen enden auf der Festwiese Schneekopf. Mehr Infos unter: www.thueringer-gebirgs-und-wanderverein.de.

