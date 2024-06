Arnstadt. Eine neue Dauerausstellung erzählt die wechselvolle Geschichte der farbigen Fenster der Liebfrauenkirche in Arnstadt.

In den 1960er Jahren wurde das Buntglas im Hauptchor der Arnstädter Liebfrauenkirche gegen den Widerstand der Kirchengemeinde ausgebaut und durch helle Wabengläser ersetzt. Große Teile der farbigen Verglasung wurden dabei zerstört oder sind verschwunden. Der Rest wurde im Kirchen-Keller eingelagert.

2021 und 2022 wurden die noch erhaltenen Fragmente aus den feuchten Kellerräumen geborgen, unter klimatisch verbesserten Bedingungen im Langhaus der Kirche eingelagert und eine umfangreiche Bestandsaufnahme vorgenommen. Zudem gelang es Erhard Drachenburg aus Berlin, in den 1960er Jahren drei originale Buntglasfelder aus dem Schuttcontainer zu retten. 2022 führte die Familie diese an ihren Ursprungsort, der Liebfrauenkirche, zurück.

Drei der originalen Buntglasfenster sind noch in sehr gutem Zustand erhalten. © Maria Hochberg

Die drei Glasfelder sowie Teile des fragmentarisch erhaltenen Bestandes können ab sofort in der Dauerausstellung „Das Schicksal der Glasmalereien aus der ehemaligen Chorverglasung von ~ 1885“ bewundert werden. Und vielleicht kehren die Buntglasfenster irgendwann wieder an ihren angestammten Platz zurück und lassen den Altarraum im Spiel aus Licht und Schatten in seiner ganz besonderen Atmosphäre erstrahlen.