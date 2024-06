Ilm-Kreis. Baumpflege im Stadtgebiet Arnstadt. Lange Orgelnacht in Ilmenau. Schreibwettbewerb für Kinder und Jugendliche in Arnstadt. Johannisfeuer in Dannheim.

Baumpflegearbeiten im Stadtgebiet Arnstadt

Umfassende Baumpflegearbeiten werden ab Montag, 8. Juli, im Stadtgebiet Arnstadt durchgeführt. Schwerpunkt ist laut Mitteilung der Stadtverwaltung die Haarhäuser Straße, wo mehr als 90 Bäume zurückgeschnitten werden müssen, sodass das Lichtraumprofil für den Straßenraum wieder frei wird und auch größere Fahrzeuge ungehindert passieren können. Zudem werden Einzelbäume im gesamten Stadtgebiet sowie in den Ortsteilen Dosdorf, Espenfeld, Neuroda und Siegelbach gepflegt. Neben dem Freischneiden werde auch Totholz beseitigt, Baumkronen eingekürzt und Kronensicherungen eingebaut. Insgesamt kommen so 177 Bäume in die Kur, um die Verkehrssicherheit wieder herzustellen. Die Arbeiten dauern bis voraussichtlich Ende August. Für einen reibungslosen Ablauf bittet die Stadtverwaltung um Beachtung möglicher Sperrungen sowie der Hinweise der Baumpfleger. Mehr Infos unter: https://www.arnstadt.de/news.

Schreibwettbewerb der Stadt- und Kreisbibliothek Arnstadt

Kinder und Jugendliche sind dazu eingeladen, im Rahmen eines Schreibwettbewerbs der Stadt- und Kreisbibliothek Arnstadt in den Sommerferien kreativ zu werden und ihre eigene Geschichte zu verfassen. Dabei stehen die Themen Manga, besondere Erlebnisse und Fantasy zur Auswahl. Die Texte sollten eine Länge von fünf bis maximal zehn Seiten haben und können bis 14. August in der Bibliothek im Prinzenhof eingereicht werden. Eine Jury prämiert die besten Geschichten in den Altersgruppen sieben bis zehn, elf bis 13 sowie ab 14 Jahren. Die ausgewählten Geschichten werden in einem Buch veröffentlicht, das am 24. Oktober zum Tag der Bibliotheken präsentiert wird. Begleitend zum Schreibwettbewerb gibt es Ende August einen Illustrationsworkshop mit der Grafikerin Dagmar Lücke, bei dem alle Teilnehmer ihre Geschichten auch visuell gestalten können.

Lange Orgelnacht in der Jakobuskirche in Ilmenau

Ein musikalisches Feuerwerk verspricht die Lange Orgelnacht am Samstag, 22. Juni, ab 19 Uhr in der Jakobuskirche in Ilmenau. Neben Denny Wilke und Michael Schönheit, die die Orgelnacht bereits seit 2020 gestalten, präsentiert in diesem Jahr auch die junge Organistin Emilia Krendelsberger ihr Können. Zu Gehör kommen unter anderem Werke von Johann Sebastian Bach und Max Reger. Als musikalischen Höhepunkt kündigen die Veranstalter den „Karneval der Tiere“ von Camille Saint-Saëns in einer Fassung für vier Hände und vier Füße an. Tickets zum Preis von 15 Euro, ermäßigt 10 Euro, gibt es an der Abendkasse.

Kabarettist Ulf Annel stellt in Ilmenau sein neues Buch vor

Der Erfurter Kabarettist Ulf Annel ist ein Wortspieler, der gerne komische Texte schreibt. Bei einer Buchlesung mit Musik stellt er am Mittwoch, 26. Juni, um 19.30 Uhr im Kleinod Ilmenau sein neues Werk „Limericks & Schlimmericks - Reime quer durch Deutschland“ vor. Der Einlass beginnt 19 Uhr. Mehr Informationen und Tickets unter: www.kleinod-ilmenau.de.

Johannisfeuer mit Volks- und Abendliedern in Dannheim

Zum Johannisfeuer wird am Freitag, 28. Juni, ab 18 Uhr auf den Turnplatz unterhalb der Kirche in Dannheim eingeladen. Für die musikalische Umrahmung mit alten Volks- und Abendliedern sorgen der Arnstädter Posaunenchor sowie ein Projektchor mit Sängern aus Dannheim, Dornheim und Mühlberg.

Vortrag zu Goethes Bemühungen um den Bergbau in Ilmenau

Im Vortrag „Fruchtbares Scheitern – Goethes Ilmenauer Erfahrungen“ geht es am Samstag, 29. Juni, um 17 Uhr im „GoetheStadtMuseum“ Ilmenau um Verzögerungen, Fehleinschätzungen, Unglücksfälle und technische Probleme, mit denen sich Johann Wolfgang von Goethe Ende des 18. Jahrhunderts bei der Wiedereröffnung des Bergbaus in Ilmenau auseinandersetzen musste. Referentin Margrit Wyder, die Präsidentin der Goethe-Gesellschaft Schweiz, zeigt auf, wie sich das Drama um den Ilmenauer Bergbau entwickelte, wie Goethes Leben davon geprägt wurde und warum das Projekt letztendlich scheiterte. Tickets zum Preis von 8 Euro, ermäßigt 6 Euro, gibt es in der Ilmenau-Information unter Telefon: 03677 / 600300 oder per E-Mail an: stadtinfo@ilmenau.de.

