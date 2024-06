Arnstadt. Robert Fuhrmann übernimmt im Rotary Club Arnstadt das Zepter. Seit 30 Jahren engagieren sich die Rotarier für die Region.

Robert Fuhrmann ist der neue Präsident des Rotary Club Arnstadt. Im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung in der Arnstädter Stadtbrauerei überreichte ihm sein Vorgänger Christian Ortloff symbolisch die Urkunde des Clubs.

In diesem Rahmen wurde auch das Engagement der Rotarier für die Stadt Arnstadt und die Region gewürdigt. Erinnert wurde zum Beispiel an den Einsatz bei der Schlaganfallhilfe, die jahrelange Unterstützung der Kindervilla in Stadtilm und verschiedene Spendensammlungen. Dazu gehört unter anderem auch die Unterstützung für den Wiederaufbau des durch einen Brand zerstörten Neutorturmes, wofür kürzlich ein Scheck in Höhe von 4700 Euro an Arnstadts Bürgermeister Frank Spilling (parteilos) übergeben wurde.

Der Rotary Club Arnstadt existiert seit 30 Jahren. Die Rotarier sind eine gemeinnützige Organisation von engagierten Bürgern in unterschiedlichen Berufen, die über Ländergrenzen hinweg die verschiedensten Projekte initiieren. Dazu gehören der Kampf gegen Kinderlähmung, der Einsatz für Frieden, Völkerverständigung, Natur und Umwelt, die Hilfe für benachteiligte Menschen und viele gesellschaftliche Aktivitäten, die die Region betreffen. Das rotarische Jahr beginnt traditionell im Juli. Jedes Jahr wird ein neuer Präsident gewählt.

red