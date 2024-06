Ilm-Kreis. Auf welchen Straßen derzeit mit Behinderungen zu rechnen ist und wo Umleitungen vorbereitet sind:

Geraberg: Mühlgraben, Weide, Brauhausgasse und Elgersburger Gasse sind bis 31. Oktober wegen Kanal- und Straßenbaus voll gesperrt.

Martinroda: Die Waldstraße von Marienstraße bis Schulstraße ist bis Ende November 2025 wegen Kanal- und Straßenbaus voll gesperrt. Eine Umleitung ist ausgewiesen.

Gräfenroda: Der Lindenplatz ist bis 31. August wegen Neugestaltung voll gesperrt.

Elgersburg: Die Ilmenauer Straße ist bis 28. Juni und der Geraberger Weg bis 21. Dezember wegen der Erneuerung von Trinkwasserleitungen und Hausanschlüssen voll gesperrt. Eine Umleitung wird ausgewiesen.

Plaue: Hauptstraße und Bahnhofstraße sind bis 9. August wegen Kanal- und Straßenbaus voll gesperrt. Eine Umleitung ist ausgewiesen.

Geschwenda: Die Gartenstraße ist bis 31. Dezember wegen Kanal- und Straßenbaus voll gesperrt. Der Bereich An den Linden ist bis 30. August wegen Kanalbaus gesperrt. In der Feldstraße in Höhe Hausnummer 5a gibt es bis 5. Juli wegen Tiefbauarbeiten eine Vollsperrung.

Stadtilm: Im Bereich Am Sperlingsberg 2a kommt bis 31. Juli zur Vollsperrung aufgrund von Kanalarbeiten.

Döllstedt: Die Ortsdurchfahrt ist bis 20. Dezember wegen Straßenbauarbeiten voll gesperrt. Eine Umleitung ist ausgewiesen.

Kahlert: Die Ortsdurchfahrt ist bis 29. November wegen Kanal- und Straßenbaus voll gesperrt. Eine Umleitung ist ausgewiesen.

Großbreitenbach: Im Bereich Hauptstraße 141 kommt es bis 31. Dezember wegen Gebäudesicherung zur Vollsperrung. Die Poststraße ist bis 30. November wegen eines grundhaften Ausbaus voll gesperrt. Die Gasse 17 wird vom 25. bis 28. Juni wegen Abrissarbeiten gesperrt.

Ichtershausen: Die Goethestraße ist bis 28. Juni wegen Breitbandausbaus voll gesperrt. Gebaut wird zudem bis 28. Juni in der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße und in der Richard-Wagner-Straße.

Wüllersleben: Die Straße Schilling ist wegen der Erneuerung des Abwasser- und Trinkwassernetzes bis 16. August voll gesperrt.

Altenfeld: Die Oelzer Straße zwischen Hausnummer 2 und 24 ist bis 5. Juli zur Verlegung von Versorgungsleitungen voll gesperrt.

Quelle: Landratsamt Ilm-Kreis

Weitere Sperrungen unter www.arnstadt.de und www.ilmenau.de