Anspruch auf Kindergeld nach dem Schulabschluss

Grundsätzlich erhalten Eltern für Kinder bis zum vollendeten 18. Lebensjahr Kindergeld. Doch auch danach kann nach Angaben der Arbeitsagentur Kindergeldanspruch bestehen, wenn zum Beispiel eine Schul- oder Berufsausbildung, ein Studium oder ein Praktikum absolviert wird. Auch während Freiwilligendiensten kann Kindergeld gezahlt werden. Wenn es nach dem Schulabschluss nicht nahtlos weitergeht, gibt es Kindergeld auch in einer Übergangsphase von bis zu vier Monaten zwischen zwei Ausbildungsabschnitten. Falls das Kind nach Ende der Schulausbildung noch keine Pläne für eine unmittelbar anschließende Ausbildung hat, kann Kindergeldanspruch während der Arbeitsuche bestehen. Hierzu muss es sich bei Arbeitsagentur oder Jobcenter arbeitsuchend melden. Mehr Informationen gibt es unter: www.familienkasse.de.

Musik der Renaissance trifft in Gräfenroda auf Himalayafolklore

Unter dem Titel „Frühling – Sommer – Herbst – Monsun“ präsentieren die Musikerinnen Mirosława Cieślak und Franziska Trommer am Donnerstag, 27. Juni, ab 19.30 Uhr in der Sankt Laurentiuskirche in Gräfenroda ein besonderes Programm, bei dem neben europäisch-traditionellen Instrumenten wie Orgel und Flöte auch Himalaja-Instrumente erklingen. Die Interpretinnen haben sich das Ziel gesetzt, Musik über die Grenzen der Kontinente hinweg zu verbinden und durch ungewohnte Klänge und Arrangements neue Wege zu beschreiten, teilen die Veranstalter mit. Zu Gehör kommen Werke von Bach und Vivaldi, Renaissance-Musik sowie Himalayafolklore. Tickets für das Konzert im Rahmen des Thüringer Orgelsommers gibt es für 12 Euro an der Abendkasse.

Nachtwanderung von Sülzenbrücken zur Apfelstädt

Zu einer Nachtwanderung von Sülzenbrücken an die Apfelstädt lädt Susanne Schwider vom Wander- und Freizeitverein Arnstadt am Donnerstag, 27. Juni, ein. Treffpunkt ist um 21.15 Uhr am Bahnhaltepunkt in Sülzenbrücken. Von dort aus führt die rund acht Kilometer lange Tour über das Dorf Apfelstädt zum gleichnamigen Flüsschen und anschließend wieder zurück nach Sülzenbrücken. Mit etwas Glück können die Teilnehmer auch Glühwürmchen beobachten. Die Verpflegung erfolgt aus dem Rucksack. Vereinsmitglieder zahlen kein Startgeld, Gäste eine Gebühr von 3 Euro. Um Anmeldung unter Telefon: 0151 / 5912 5699 oder per E-Mail an: susanne.schwider@gmx.de wird gebeten.

Armenische Musik und Kulinarik beim Konzert in Holzhausen

Im Rahmen des Thüringer Orgelsommers wird am Freitag, 28. Juni, zu einem besonderen musikalischen Erlebnis in die Dreifaltigkeitskirche in Holzhausen eingeladen. Unter dem Titel „Klassisch & Armenisch“ präsentiert der armenische Organist Konstantin Volostnov ab 19.30 Uhr ein klangvolles Programm mit Orgelwerken aus Klassik und Romantik, heißt es in einer Mitteilung der Veranstalter. Zudem erklingen neben armenischem Gesang auch Blockflöten, das Streichinstrument Gambe und das Holzblasinstrument Duduk. Vor und nach dem Konzert können die Besucher Rosenbowle vom Rosenhof Holzhausen sowie armenische Köstlichkeiten probieren. Tickets zum Preis von 12 Euro sind an der Abendkasse erhältlich. Mehr Informationen gibt es unter: www.orgelsommer.de.

Konzert mit „WashBone & Slide“ auf der Kleinkunstbühne Ilmenau-Roda

Mit seinem aktuellen Bühnenprogramm „Von Jedem etwas und davon etwas mehr“ rockt das Duo „WashBone & Slide“ am Samstag, 29. Juni, ab 20 Uhr die Kleinkunstbühne in Ilmenau Roda. Neben witzigen wie hintergründigen deutschen Texten stehen seltenere groovende Standards auf dem Programm, teilen die Veranstalter mit. Der Sound unterschiedlicher Gitarren gepaart mit den Rhythmen selbstgebauter Percussionsinstrumente erschaffe einen einzigartigen Groove, der in keine Schublade passe. Tickets zum Preis von 20 Euro gibt es über die Ilmenau-Information unter Telefon: 03677 / 600300 oder per E-Mail an: stadtinfo@ilmenau.de sowie an der Abendkasse.

Familienfest zum zehnjährigen Bestehen des Rennsteig-Shuttles

Mit einem Familienfest wird am Sonntag, 30. Juni, am Bahnhof Rennsteig das zehnjährige Bestehen des Rennsteig-Shuttles der Südthüringen-Bahn gefeiert. Von 10 bis 17 Uhr gibt es ein buntes Programm mit Mitmach-, Informations- und Aktionsständen für die ganze Familie. Zudem wird im Laufe des Tages zu verschiedenen thematischen Wanderungen zur heimischen Tier- und Pflanzenwelt eingeladen. Musikalisch begleitet wird die Veranstaltung vom Alleinunterhalter Andy Kunte. Das Rennsteig-Shuttle fährt im Zwei-Stunden-Takt ab Erfurt zum Bahnhof Rennsteig. Auf der Strecke gilt das Deutschland-Ticket. Für Gelegenheitsfahrten mit der ganzen Familie empfehle sich aber auch das Thüringen-Ticket.

