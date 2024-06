Ilm-Kreis. Vier Projekte zur Förderung von Kindern und Jugendlichen im Ilm-Kreis profitieren von einem Benefizkonzert im Arnstädter Theater.

Zu einem Benefizkonzert zugunsten der Kinder- und Jugendarbeit im Ilm-Kreis lud der Lions-Club Arnstadt-Ilmenau Anfang dieses Jahres ins Arnstädter Theater ein. Unter dem Motto „Ein Abend der Filmmusik“ brachte das Polizeiorchester Thüringen unter Leitung von Christian Beyer ein buntes Programm für den guten Zweck auf die Bühne. Nun wurden Spendengelder in Höhe von insgesamt 4000 Euro an vier Kinder- und Jugendprojekte übergeben.

So konnten sich die ersten beiden Klassen der Grundschule Thomas Müntzer in Gehren, die für zwei Jahren im Rahmen der Patenschaft des Projektes „Klasse2000“ gefördert werden, über 1000 Euro freuen. Die Grundschule habe mit Deutschlands größtem Programm zur Gesundheitsförderung, Sucht- und Gewaltprävention bereits sehr gute Erfahrungen gemacht.

Ein willkommener Beitrag zum Sommerfest

Ebenfalls 1000 Euro bekam die „Baracke 5“ zur musikalischen Förderung von Bands im Bereich der Technischen Universität Ilmenau. Für sie ist die Zuwendung auch ein willkommener Beitrag zum Sommerfest am 9. September.

Für präventive Angebote erhielt auch das Kinder- und Jugendschutzzentrum Baumhaus des Marienstiftes Arnstadt 1000 Euro. Die Spende sei eine wichtige Hilfe zur Umsetzung präventiver Angebote hinsichtlich von Problemen, mit denen sich Heranwachsende konfrontiert sehen.

Weitere 1000 Euro gingen an den Setzeclub für sein Baumhausprojekt am Kinder- und Jugendtreff „Auf der Setze“ in Arnstadt. Die Kinder und Jugendlichen wollen das Baumhaus selbst bauen und sammeln deshalb Geld für Ausrüstung und Material.

