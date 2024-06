Ilmenau. Der Deutsche Wetterdienst warnt in Teilen Thüringens vor schweren Gewittern. In Ilmenau wurde eine Doppelhaushälfte von einem Blitz getroffen.

Ein Blitz ist am Donnerstagmittag gegen 12 Uhr in einer Doppelhaushälfte in der Bergstraße in Ilmenau (Ilm-Kreis) eingeschlagen und hat einen hohen Schaden angerichtet. Der Dachstuhl geriet in Brand, eine Zeugin rief sofort die Feuerwehr, wie die Polizei mitteilte. Die alarmierten Retter konnten demnach ein Übergreifen des Feuers im Ortsteil Unterpörlitz auf die andere Doppelhaushälfte verhindern. Verletzte gab es keine, der Sachschaden wurde auf mindestens 120.000 Euro geschätzt.

Warnung vom DWD

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt in Teilen Thüringens vor schweren Gewittern (Stufe 3 bis 4) am Nachmittag. Betroffen seien die Landkreise Gotha, Schmalkalden-Meiningen und der Wartburgkreis. Die Meteorologen warnten vor lebensgefährlichen Blitzschlägen, umstürzenden Bäumen, Hochspannungsleitungen und Gerüsten. Aber auch vor herabfallenden Ästen und Dachziegeln, raschen Überflutungen von Straßen, Unterführungen und Kellern sowie Hagel.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.