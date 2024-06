Arnstadt. Kreativität zahlt sich aus: Vorschüler des Kindergartens Benjamin Blümchen gewinnen freien Eintritt im Tierpark Fasanerie Arnstadt. Am 7. Juli wird zum Tierparkfest eingeladen.

Die Vorschüler des Kindergartens Benjamin Blümchen haben sich bei einer Aktion des Tierparkvereins gegen die anderen Kitas in Arnstadt und den Ortsteilen durchgesetzt und lösten am Donnerstag ihren Gewinn ein: ein Tag bei freiem Eintritt im Tierpark Fasanerie Arnstadt.

„Die Vorschulgruppen der Kindergärten haben von uns zu Jahresbeginn Vogelhäuschen-Rohlinge bekommen und konnten diese ganz individuell gestalten“, blickt Cornelia Schmidt, die Vorsitzende des Tierparkvereins zurück. Zum Osterfest im Tierpark stimmten die Besucher für das aus ihrer Sicht schönste ab. „Und weil die Aktion so gut angenommen wurde, wollen wir nächstes Jahr etwas ähnliches auf die Beine stellen“, kündigt Schmidt an.

Nun steht aber erstmal das nächste große Event in der Fasanerie an. Am Sonntag, 7. Juli, lädt der Kulturbetrieb der Stadt Arnstadt mit Unterstützung des Tierparkvereins von 10 bis 18 Uhr zum großen Tierparkfest ein.