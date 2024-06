Arnstadt/Ilmenau. Drei Autos waren in einen Auffahrunfall verwickelt. Außerdem sucht die Polizei nach einem Wechselgeldbetrug nach Zeugen. Die Meldungen im Überblick.

Wechselgeldbetrug

Ein derzeit unbekannter Täter wollte am Freitag gegen 11:59 Uhr in der Bahnhofstraße, Ecke Professor-Schmidt-Straße, in Ilmenau

bei einer 79-Jährigen und ihrem 85-jährigen Mann Geld gewechselt haben. Beim Durchsuchen ihrer Geldbörsen entwendete der

Mann unbemerkt insgesamt 200 Euro Bargeld sowie die rote Geldbörse der Frau. Das Ehepaar bemerkte den Diebstahl, woraufhin ein Zeuge den unbekannten Täter mit dem Fahrrad verfolgte und die Polizei rief. Jedoch verlor er den Täter im Bereich des

Bahnhofs aus den Augen, heißt es in der Mitteilung. Die zuvor gestohlenen 200 Euro konnten jedoch wieder gefunden werden, da der Täter sie auf der Flucht weggeworfen hatte.

So wird der mutmaßliche Täter laut Polizei beschrieben:

männlich

etwa 165-170 cm groß

25- 30 Jahre alt

schlanke Gestalt

kurze, schwarze Haare

südeuropäischer Herkunft

sprach mit ausländischem Akzent

trug eine dunkle Hose und ein helles Trägerhemd mit schwarzen Applikationen

Unter Angabe des Aktenzeichens ST/0166976/2024 nimmt die PI Arnstadt-Ilmenau Hinweise zum Täter bzw. möglichen Zeugen entgegen.

61-Jähriger bei Unfall verletzt

Am Freitag gegen 14.40 Uhr waren eine 41-jährige Skodafahrerin, ein 61-jähriger VW-Fahrer sowie ein 80-jähriger Fordfahrer hintereinander auf der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Friesenstraße in Ilmenau unterwegs. An einer roten Ampel hielten die Skodafahrerin und der VW-Fahrer an. Der dahinter fahrende Fordfahrer bemerkte das zu spät und fuhr auf den VW-Fahrer auf, welcher durch die Wucht des Aufpralls auf die davor wartende Skodafahrerin geschoben wurde. Bei dem Unfall wurde der 61-Jährige leicht verletzt und in das Krankenhaus Ilmenau gebracht. Der Gesamtschaden beträgt den Angaben zufolge etwa 13.000 Euro.

Unbekannte hebeln Zigarettenautomaten auf

Unbekannte haben am Freitag, zwischen 0.30 Uhr und 9 Uhr, das Gehäuse eines Zigarettenautomaten in Bösleben-Wüllersleben aufgehebelt. Wie die Polizei mitteilt, entnahmen sie aus dem Inneren die Geldscheinkassette sowie das Münzfach. Die Diebe stahlen das Bargeld und Zigarettenschachteln. Der entstandene Sachschaden wurde mit etwa 5000 Euro angegeben. Zeugenhinweise nimmt die Polizei, unter Angabe des Aktenzeichens ST/01676063/2024, entgegen.

Kettenglieder eines Baggers gestohlen

Indem sie einen Maschendrahtzaun zerschnitten, haben sich Unbekannte, zwischen Dienstag und Donnerstag, Zugang zum Gelände eines Kieswerks in Arnstadt verschafft. Anschließend fuhren sie mit einem unbekannten Fahrzeug zum Lagerplatz der Kettenglieder (Gewicht eines Kettenglieds ca. 40 kg, Länge 115 cm), luden diese auf das Fahrzeug und entfernten sich mit dem Beutegut vom Tatort in unbekannte Richtung. Es ist nicht auszuschließen, dass die unbekannten Täter die entwendeten Kettenglieder auf einem Schrottplatz veräußern. Unter Angabe des Aktenzeichens ST/0166633/2024 nimmt die PI Arnstadt- Ilmenau Hinweise zu Tätern bzw. möglichen Zeugen entgegen.

