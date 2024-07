Ilm-Kreis. Familienpass des Ilm-Kreises ist abholbereit. Gespräche zur Entwicklung des Ilmenauer Lindenbergs. Kellerführungen gehen in Arnstadt in die nächste Runde.

Neuer Familienpass des Ilm-Kreises ist abholbereit

Der neue Familienpass des Ilm-Kreises ist erschienen und wartet mit vielfältigen Freizeitangeboten auf. Die Zahl der Gutscheinpartner hat sich laut Mitteilung des Landratsamtes im vierten Jahr in Folge weiter erhöht, womit nun 43 Einrichtungen aus der Region im Familienpass vertreten sind. Neu dabei sind die „Werkstatt des Herzens“ in Langewiesen, der P2 Sport- und Freizeitpark Arnstadt, die „Herzensfreud“ in Arnstadt, das Naturcamp Meyersgrund und das Sportzentrum Bushido Ilmenau. Die Erstellung und Bewerbung des Familienpasses wurden auch in diesem Jahr über ein studentisches Projekt an der Technischen Universität Ilmenau unterstützt. Der Pass ist kostenlos und ab sofort an verschiedenen Ausgabestellen im Ilm-Kreis erhältlich. Er gilt bis zum 30. Juni 2025.

Waffenbehörde des Ilm-Kreises geschlossen

Die Waffenbehörde des Ilm-Kreises, Schloßplatz 2a, in Arnstadt bleibt ab sofort bis Freitag, 5. Juli, aus organisatorischen Gründen geschlossen. Darauf weist das Landratsamt hin und bittet die Bürgerinnen und Bürger um Verständnis.

Sprechzeiten beim Revierleiter des Ilmenauer Stadtforstes

Für interessierte Bürgerinnen und Bürger bietet der Revierleiter des Ilmenauer Stadtforstes in den kommenden Wochen mehrere Sprechzeiten an. Los geht es am Dienstag, 2. Juli. Weitere Termine gibt es am 30. Juli, 13. August, 3. September und 17. September. Die Sprechenzeiten finden jeweils von 15 bis 17 Uhr in Raum 17 der Stadtverwaltung, Weimarer Straße 74, in Ilmenau statt.

Gespräche zur Entwicklung des Ilmenauer Lindenbergs

Die Eröffnung des ersten Flow-Trails auf dem Lindenberg und die weitere Entwicklung des Ilmenauer Hausbergs zu einem Hotspot für aktive Erholung sind Thema des nächsten kommunalpolitischen Stammtisches der Wählergemeinschaft Pro Bockwurst am Dienstag, 2. Juli, um 19 Uhr in der Bar Aqui, Am Markt 3, in Ilmenau. „Wegen der Käferholzsanierung des Lindenbergs kommt die Stadt nicht so zügig voran wie geplant“, sagt Stadtrat Markus Wagner im Namen von Pro Bockwurst. „Mit dem roten Flow-Trail wurde nun ein erster Meilenstein erreicht, der vor allem den einheimischen Bergradsport-Begeisterten eine interessante Herausforderung bietet. Aus diesem Anlass wollen wir einen Blick auf die weiteren Etappen der Entwicklung des Lindenbergs werfen.“ Zum Stammtisch werden auch die anderen Stadträte von Pro Bockwurst erwartet. Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, auch eigene Anliegen und Themen zur Diskussion zu stellen.

Einblicke in die Unterwelt der Arnstädter Altstadt

Die beliebten Kellerführungen in Arnstadt gehen in die nächste Runde. So haben Interessierte am Samstag, 13. Juli, erneut die Gelegenheit, in einen tief verborgenen Teil der Stadtgeschichte einzutauchen. Treffpunkt ist um 14 und 16 Uhr an der Tourist-Information, Markt 1, in Arnstadt. Weitere Termine gibt es am 14. September, 24, August und 12. Oktober. Tickets sind unter: www.bachstadt-arnstadt.de erhältlich.

Lateinamerikanische Klänge in der Ilmenauer Kreuzkirche

Zum ersten Sommerkonzert der „Kleinen Reihe“ lädt der Verein Kulturelle Koordinierung am Donnerstag, 4, Juli, um 19.30 in die Kreuzkirche auf dem Ilmenauer Friedhof ein. Unter dem Titel „Musik und Poesie aus Lateinamerika“ präsentiert das Duo „Riosentí“ ein Programm mit Musik aus dem Süden Amerikas bis in die nördlichen Wüsten Mexikos. Dabei überwinden Aline Novaro aus Argentinien und Josué Avalos aus Mexiko geografische und kulturelle Grenzen, heißt es in einer Mitteilung der Veranstalter. Sie erzählen Geschichten in verzaubernden Texten und Melodien, wobei sie treffsicher auch traditionelle Rhythmen in ihre Songs integrieren. Tickets zum Preis von zwölf Euro, ermäßigt 8 Euro, gibt es an der Abendkasse.

