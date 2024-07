Arnstadt. Beim „talentCAMPus-Projekt“ in Arnstadt kreieren Kinder unter Anleitung professioneller Künstler ihre eigenen Werke und laden zur Ausstellung im Frauen- und Familienzentrum ein.

Beim „talentCAMPus-Projekt“ „Auf die Pinsel, fertig, los - Kunstlabor in den Sommerferien“ lassen derzeit 25 Jungen und Mädchen ihrer Kreativität freien Lauf. In drei Workshops lernen sie an der Volkshochschule Arnstadt unterschiedliche künstlerische Techniken kennen und erstellen so ihre eigenen Kunstwerke. Die Ergebnisse ihrer einwöchigen Arbeit werden am Freitag in einer Ausstellung präsentiert.

So werden im Workshop Acrylmalerei gemeinsam mit der freischaffenden Künstlerin Katharina May aus Ilmenau die Lieblingstiere in Szene gesetzt. Während sich viele der Kinder für Hund oder Katze entscheiden, wählen die Cousinen Magdalena und Amalia Weinbergschnecken: „Wir haben 15 dieser Schnecken zu Hause in einem Terrarium und kümmern uns gemeinsam darum“, erzählen die Mädchen stolz.

Ein Bild mit ungewöhnlichen Mitteln erschaffen die Kinder hingegen im Workshop Collage. Unter Anleitung der Illustratorin Jana Hildebrandt aus Erfurt wird geschnitten, zerrissen und alles wieder neu zusammengesetzt. Charlotte aus Frankenhain hat einen wunderbar glitzernden Drache geschaffen und freut sich, am „talentCAMPus-Projekt“ teilnehmen zu können, „sonst wären die Ferien ja viel zu langweilig“.

Im Workshop Acrylmalerei werden die Lieblingstiere in Szene gesetzt. © Funke Medien Thüringen | Maria Hochberg

Wie mit professioneller Aquarellfarbe gemalt wird, zeigt die Künstlerin Magdalena Siegmund aus Arnstadt. Da die Farben sehr flüssig sind, werden verschiedene Methoden ausprobiert, um sie gut in Szene zu setzen.

Das Ferienprojekt findet in Kooperation mit dem Frauen- und Familienzentrum (FFZ) Arnstadt, der Lebenshilfe und dem Verein Direkt statt. Es wird gefördert über das Bundesprogramm „Kultur macht stark“. Die Ergebnisse werden ab Freitagnachmittag in einer Ausstellung im FFZ vorgestellt und können bis Mitte August besichtig werden.