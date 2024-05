Sondershausen. Mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften von Polizei und Feuerwehr wird am Montag eine 90-Jährige gesucht, die bei einem Ausflug eines Arterner Seniorenheims auf dem Possen verschwindet. Und zum Glück gefunden.

Eigentlich sollte es für die Bewohner eines Arterner Pflegeheimes ein schöner Tagesausflug auf den Possen bei Sondershausen werden. Doch er endete beinahe tragisch. Für die Bewohner war es eine Abwechslung vom Alltagsleben. Kaffee und Kuchen gab es auf dem Possen, man besuchte die Tiergehege. Ein Gruppenfoto vom Tagesausflug wurde gemacht. Bis dahin ein perfekter Tag.

Am Nachmittag sollte es wieder in Richtung Artern gehen. Die Heimbewohner trafen sich am Bus, das Pflegepersonal zählte sie durch. Dann der Schock. Eine Frau fehlt. Es handelte sich um die 90-jährige zucker- und demenzkranke Monika W. Panik kommt beim Personal auf, denn in der näheren Umgebung kann die Heimbewohnerin nicht gefunden werden.

Der Rettungsdienst bringt die unverletzte Seniorin später ins Krankenhaus für einen Check. © Silvio Dietzel | Silvio Dietzel

Polizei und Feuerwehr werden alarmiert. Die Einsatzleitung entscheidet, dass weitere Kräfte von Feuerwehr und Polizei hinzugezogen werden. Auf dem Parkplatz am Possen koordiniert die Einsatzleitung den weiteren Ablauf der bevorstehenden Suche. Die Drohnenstaffel des Kyffhäuserkreises macht sich startklar, will das vordefinierte Suchgebiet mit der Wärmebildkamera abfliegen.

21 Einsatzkräfte der Polizei, 63 Einsatzkräfte der Sondershäuser Feuerwehren, der Kreisbrandinspektor sowie der Stadtbrandmeister und der Rettungsdienst sind an der Suche beteiligt. © Silvio Dietzel | Silvio Dietzel

Kaum ist die Drohne in der Luft, kommt über Funk die erlösende Meldung „Vermisste Person gefunden“. Feuerwehrmann Christian K., welcher privat im Wald unterwegs war, fand die 90-Jährige im Bereich der Mountainbike-Strecke. Ein starker Regenschauer zieht über den Possenwald. Die ersten Feuerwehrleute eilen zur Fundstelle und leisten Hilfe. Rettungsdienst, Polizei und weitere Einsatzkräfte der Feuerwehr werden zur Fundstelle nachgeführt.

Nass, unterkühlt und unterzuckert, aber äußerlich unverletzt, wird Monika W. durch den Rettungsdienst zum Rettungswagen gebracht und zum Check ins KMG-Krankenhaus Sondershausen gefahren.

An der Suche waren insgesamt 21 Einsatzkräfte der Polizei, 63 Einsatzkräfte der Sondershäuser Feuerwehren, der Kreisbrandinspektor sowie der Stadtbrandmeister und der Rettungsdienst beteiligt.