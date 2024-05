Hemleben ist Bestandteil der 15. Thüringer Adjuvantentage vom 31. Mai bis 2. Juni in Gorsleben und der Stadt An der Schmücke. Darüber freuen sich Thea Schorg, René Wicht, Pfarrerin Denise Scheel, Inge Zscheutzel und Ilse Bergmann beim Besuch von Irmela Stock (rechts) vom Trägerverein der Adjuvantentage Academia Musicalis Thuringiae mit Sitz in Weimar. (Archivfoto) © Thüringer Allgemeine | Kerstin Fischer