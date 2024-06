Baggerfahrer Niklas Richter und Straßenbauer Dominik Weißleder von der Firma Hoch- und Tiefbau Ebeleben sind gerade dabei, neue Abwasserrohre in der Göldnerstraße im Zusammenhang mit dem Neubau des Kreisverkehrs an der Bebrastraße in Sondershausen zu verlegen. © Henning Most | Henning Most