Nach drei Tagen gingen am vergangenen Sonntag die 15. Thüringer Adjuvantentage in Gorsleben und der Stadt An der Schmücke zu Ende, die nach Veranstalterangaben 1500 Besucherinnen und Besucher zu Konzerten, Aufführungen, Workshops, Vorträgen, einer Orgeltour und geselligen Gesprächen in die Kyffhäuserregion lockten. © Fremdautor | Sylvia Buchmann