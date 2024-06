Reinsdorf. Ein 28-Jähriger aus dem Kyffhäuserkreis ist unheilbar krank. Eine sichere Möglichkeit, sein Zuhause zu verlassen, gibt es momentan nicht für ihn.

Ohne Hilfe wäre der 28-jährige Felix ans Bett gebunden. Er leidet unter spastischen Lähmungen in den Gliedmaßen, unter einem Spitzfuß und anderen Erkrankungen. All das fesselt ihn an den Rollstuhl. Sein Zuhause in Reinsdorf zu verlassen, ist allerdings jedes Mal mit Angst und einem Risiko verbunden. Der Weg vor die Grundstückstür führt nämlich für Felix ausschließlich über eine steile Rollstuhlrampe, Marke Eigenbau. Diese Rampe ist an keiner der beiden Seiten gesichert. Kein Geländer, keine Absturzsicherung - und obendrein ist die Rampe viel zu steil. „Es war das, was wir machen konnten“, erzählt seine Mutter Katrin S..

Höhendistanz von mehr als einem Meter

Kurz, nachdem die Familie ein Haus im Nachbarort von Artern bezog, habe die Familie begonnen, die Rampe aus Zement selbst zu bauen. Das gefährliche Provisorium zieht sich um zwei Gebäudeseiten, um eine Höhendistanz von mehr als einem Meter zu überwinden. Fast die Hälfte des Hofes ist durch das massive Bauwerk zubetoniert. Einen Lift, der den jungen Mann von der Haustür in die Hochparterre befördert, gibt es nicht. Die Familie wünscht sich eine bessere, vor allem aber sicherere Möglichkeit, damit Sohn Felix das Gebäudeinnere verlassen kann.

Neue Rampe soll 25.000 Euro kosten

Durch Onlinebekanntschaften ist die Familie auf eine bayerische Organisation - die Aktion und Familienkrebshilfe Sonnenherz - gestoßen. Diese Organisation hat eine Spendenaktion für Felix ins Leben gerufen. Insgesamt 25.000 Euro soll der barrierefreie und risikofreie Weg für Felix kosten, erzählt seine 50-jährige Mutter, die sich ihrerseits auf einen Kostenvoranschlag beruft. Dieser umfasse aber auch den Rückbau der bestehenden, nicht fachgerechten Rampe, die vor rund vier Jahren mit Geldern der Pflegekasse finanziert worden sein soll, wie Felix‘ Mutter auf Nachfrage sagt.

Vier fassen am „Rolli“ an

Schon wenn Felix aus der Tür auf die Beton-Rampe geschoben wird, wirkt er unruhig. Er wird sichtlich nervöser. Sein Blick ist geradeaus, auf den Abgrund, gerichtet, in den er theoretisch stürzen könnte, weil es nichts gibt, das seinen Sturz bremsen würde. Mit gemächlichem Gefälle geht es den ersten Abschnitt der L-förmigen Rampe nach unten. Seine Mutter schiebt und hält von hinten - deren Lebensgefährte Marcus ist vorn am Rollstuhl, sorgt dafür, dass Felix mit dem Oberkörper nicht nach vorn kippt und der Rollstuhl keine ungeplanten Bewegungen macht. Auf dem längsten Stück des L-förmigen Abschnittes wird es dann ein Vielfaches steiler. Da reichen keine zwei Personen mehr. „Wir schieben ihn immer mit drei, vier Personen herunter. Anders geht es nicht“, erzählt seine Mutter und zeigt ein Video. In diesem stemmen sich zwei Männer von vorn gegen den Rollstuhl, damit der nicht unkontrolliert die Rampe hinunter rollt. Ein Kraftakt, denn Felix, dem ein Grad der Behinderung von 100 Prozent attestiert wurde, wiegt über 100 Kilogramm. Noch viel kritischer ist die Situation, wenn Schnee und Rutschgefahr den Eigenbau im Winter noch gefährlicher als ohnehin schon machen, berichten Familienmitglieder.

Mit den eigenen finanziellen Mitteln sei eine Ausbesserung der Rampe oder gar der Rück- und Neubau nicht zu stemmen, entgegnet Katrin S. auf Nachfrage unserer Zeitung. Daher ist die Familie froh, Unterstützung durch die „Aktion Sonnenherz“ im oberbayerischen Landkreis Freising gefunden zu haben.

Mutter: Badumbau steht bevor

Regelmäßig muss die Familie mit Felix zu verschiedensten Ärzten. Sie nutzen dann Taxis oder Krankentransporte. Mit dem eigenen Auto könne Felix nicht befördert werden. Das eigene Fahrzeug sei nämlich nicht behindertengerecht, so die Mutter. Bei fast allen alltäglichen Tätigkeiten brauche Felix Unterstützung, schildert seine Mutter. Eine Art Hebebühne - ein sogenannter Patientenlifter - hievt ihren Sohn morgens aus und abends in das Pflegebett. Jahrelang habe sie das übernommen. „Meine Schultern sind jetzt kaputt“, reagiert sie. Felix hat aktuell den Pflegegrad 4 - also den zweithöchsten. Demnächst stünde auch noch ein Badumbau an. Der sei aufgrund von Felix‘ Erkrankungen ebenfalls notwendig. Dafür habe die Pflegekasse bereits einen Zuschuss in Aussicht gestellt, ist seine Mutter dankbar.

Vor knapp 29 Jahren freute sich Katrin S. über Zwillinge. Eines starb - Felix kam sechs Wochen zu früh zur Welt. Dass er an Spastiken und einem Spitzfuß leide, wurde nach ihren Worten erst zwei Jahre und drei Monate später im Weimarer Klinikum festgestellt. Der Alltag mit einem behinderten Kind ist eine Herausforderung - „aber ich hab die Entscheidung, mich um ihn zu kümmern, nie bereut“, betont die Mutter.

Unter diesem Link können sich Helfer über Felix‘ Geschichte und die Spendenaktion für ihn informieren: https://www.fkh-sonnenherz.de/projekte/wer-kann-felix-helfen/