Die Grundschule "Armeria" in Bottendorf präsentierte am Samstag in der ausverkauften Mehrzweckhalle ihr „Kinder-Wetten, dass..!?“. Mit Saal- und Einzelwetten, prominenten Wettpartnern und tollen Showeinlagen begeisterten sie das Publikum. © Funke Medien Thüringen | Ireen Wille