Wer wird Fußball-Europameister? Diese Frage konnte zumindest bei der Bambini-EM am Samstag in Roßleben schon geklärt werden. 28 Teams aus vier Bundesländern traten gegeneinander an.

28 Teams traten mit rund 270 Kindern im Alter von vier bis sieben Jahren traten gegeneinander an. © Funke Medien Thüringen | Ireen Wille

Nach 90 Spielen stand der Sieger fest. Island - also das Team aus Sangerhausen - ist Europameister bei den Bambinis. © Funke Medien Thüringen | Ireen Wille

Die SpG Roßleben/ Bottendorf war am Samstag Ausrichter der Bambini-Europameisterschaft im Fußball. © Funke Medien Thüringen | Ireen Wille