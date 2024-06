Im Rahmen des Sommerfestes der Novalis Diakonie wurde Pfarrer Reinhardt Süpke (rechts) in den Ruhestand verabschiedet. Ingrid Ehrhardt, Vorsitzende vom Heimbeirat, übergab gemeinsam mit Geschäftsführer Clemens Schlegelmilch ein Andenken. © Henning Most | Henning Most