Wegen der Abstandsgebote durch die Corona-Pandemie tagte der Kreistag des Kyffhäuserkreises auch schon in der Dreifelderhalle am Rosengarten in Sondershausen. Die konstituierende Sitzung für den neuen Kreistag ist für den 19. Juni im Dorfgemeinschaftshaus in Bendeleben geplant. © Archiv | Timo Götz