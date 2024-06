Jugendliche setzten sich an Originalschauplätzen in Greußen mit der Nachkriegsgeschichte in ihrer Stadt auseinander.

Georg Schroeter berichtet über ein Projekt von Schüler der Thüringer Gemeinschaftsschule Greußen, das bewegend war:

Mit dem unglaublichen Schicksal der „Greußener Jungs“ haben sich die Schülerinnen und Schüler der Klassen 10aG und 10bG ein Projekt im Rahmen des Geschichtsunterrichts durchgeführt. Nach entsprechender Vorbereitung wurden die Jugendlichen mit Hilfe des Films „Sechs Weihnachten“ mit den Ereignisssen nach Ende des 2. Weltkriegs in Greußen konfrontiert.

Der Newsletter für den Kyffhäuserkreis Alle wichtigen Informationen aus dem Kyffhäuserkreis, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Claudia Wolf und Ortschaftsbürgermeister Peter Georgi bereicherten den Unterricht mit spannenden Erzählungen und bildhaften Geschichten rund um das besondere Greußener Thema - ein Thema welches die Nachfahren der betroffenen Familien immer noch tief berührt.

Nach Abschluss des ersten Teils suchten die Jugendlichen in Form einer kleinen Exkursion drei Originalschauplätze in der Stadt Greußen auf. Orte, die im Film „Sechs Weihnachten“ immer wieder durch die Zeitzeugen Erwähnung finden.

Spurensuche quer durch die Stadt

Die Klassen gingen anschließend selbst auf Spurensuche und haben sich mit den Einzelschicksalen der 38 Verurteilten beschäftigt. Auf dem Foto erinnern sie bei der neuen Gedenktafel zusammen mit ihrem Geschichtslehrer Georg Schroeter an die Geschichte der Greußener Jungs.

Die Schülerinnen und Schüler möchten mit ihrer Aufstellung an die 28 Verstorbenen und die 14 Überlebenden erinnern. Erinnern - gegen das Vergessen, gegen das Unrecht und für das höchste Gut - die Freiheit!

Herzlichen Dank an Claudia Wolf und Peter Georgi für die tatkräftige Unterstützung bei der Vorbereitung und Durchführung des Projektes.

Schreiben Sie uns

Bitte senden Sie uns Ihre Texte und Fotos unter Angabe Ihres Vornamens, Namens, Wohnortes und Telefonnummer an unsere Redaktion.

Per Post: Thüringer Allgemeine, Hauptstraße 40, 99706 Sondershausen oder Leipziger Straße 25, 06556 Artern

Per E-Mail: kyffhaeuserkreis@funkemedien.de

Leserbriefe sind in keinem Fall Meinungsäußerungen der Redaktion. Wir behalten uns vor, Texte auszuwählen und zu kürzen.