Olympiawoche an der TGS Oldisleben mit Schwimmfest, Sportfest, Fußballturnier und Weltklassesportler. Im Bild Ruder-Olympiasiegerin im Doppelvierer 2016 in Rio de Janeiro, Annekatrin Thiele, deren Karriere 1996 beim Ruderclub Roßleben begann. Für den Besuch in der TGS hatte die 39-jährige viel Anschauungsmaterial mitgebracht, von Medaillen bis zum Sporttrikot und Einlauf-Outfit. © Wilhelm Slodczyk | Wilhelm Slodczyk