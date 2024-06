Sondershausen. Es wird viele freuen, für die Schlossfestspiele gibt es weitere Vorstellungen von „The Winner Takes It All“.

Das Theater Nordhausen/ Loh-Orchester Sondershausen (TN LOS) bietet zusätzliche Vorstellungstermine für das Konzert „The Winner Takes It All“ - Abba in concert bei den Thüringer Schlossfestspielen Sondershausen aufgrund der großen Nachfrage an. „Am 28. Juni können sich Abba-Fans ab 20 Uhr und am 7. Juli ab 19 Uhr von Anja Haeseli, Maike Switzer, Tobias Joch, Jörg Neubauer und dem Loh-Orchester Sondershausen unter der musikalischen Leitung von Svetlomir Zlatkov begeistern lassen“, erklärt Theatersprecherin Renate Liedtke.

Karten sind ab sofort online www.schlossfestspiele-sondershausen.de, an der Theaterkasse, Tel. 03631 6260-555, und an den Vorverkaufsstellen kaufbar.

red