Kaum hat die Gartensaison richtig begonnen, sind auch die Kleingärtner im KGV Glückauf e. V. in Sondershausen in der Hospitalstraße sehr aktiv. So gab es am 25.5.24 eine interne Pflanzentauschbörse mit Basar, die auch sehr regen Zuspruch fand. Im Bild: Ronald Kellner, der Vorsitzende der Kleingartenanlage Glückauf. © Thomas Leipold | Thomas Leipold