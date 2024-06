Hebamme Vera Melzer (Mitte) mit ihrem 5000. Baby im KMG Klinikum Sondershausen. Der kleine Emil Hindemitt hat den passenden Strampler bereits an und kam am 2. Juni 2024 um 5.57Uhr mit 3760 Gramm und 52 Zentimetern Länge zur Welt. Die glücklichen Eltern sind Katja Henning und Ronny Hindemitt aus Kindelbrück, es ist das erste Kind des Paares. © Henning Most | Henning Most