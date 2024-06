Greußen. Diebe haben sich an einer Baustelle in der Greußener Innenstadt zu schaffen gemacht. Die Polizei ermittelt noch in einer anderen Angelegenheit gegen die Unbekannten.

Unbekannte haben in der Nacht vom 12. Juni zum 13. Juni auf einer Baustelle in der Herrenstraße in Greußen ein Lampenkabel durchtrennt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, gruben der oder die Täter die Leitung aus dem Sand und verschwanden mit circa 20 Metern Kabel. Der Schaden wird auf circa. 250 Euro geschätzt.

Möglicherweise Verkehrsunfall verursacht

Wie die Polizei weiter berichtet, verursachten der oder die Täter möglicherweise noch einen Verkehrsunfall und flüchteten danach von der Unfallstelle. Den Angaben zufolge war ein unbekanntes Fahrzeug durch den Baustellenbereich aus Richtung Markt in Richtung Bahnhofstraße gefahren und dabei mit mehreren sogenannten Schiebergestängen für Wasserleitungen zusammengestoßen. Der dabei entstandene Schaden wird auf ungefähr 3000 Euro geschätzt.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu Fahrzeugen geben können, die zwischen dem 12. und 13. Juni widerrechtlich durch die Baustelle in der Herrenstraße gefahren sind. Die Beamten fragen, wer möglicherweise Personen beobachtet hat, die sich auffällig auf der Baustelle verhalten haben. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kyffhäuser entgegen unter Telefon: 0361/574365024 oder unter Telefon: 0361/574365100.

