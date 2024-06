Ichstedt. Volles Programm am vergangenen Wochenende in Ichstedt. So schön wars

Ichstedt feiert 1150-Jahre Ersterwähnung: Höhepunkt der Feierlichkeiten am Samstag war der große Festumzug mit knapp vierzig Motiven, dargestellt von 471 Akteuren, unter ihnen zahlreiche Gäste. Für Stimmung sorgte in vorderster Front der Spielmannszug aus dem benachbarten Ringleben. © Thüringer Allgemeine | Kerstin Fischer