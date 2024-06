Die besten Vorleser der dritten und vierten Klassen der Grundschulen des östlichen Kyffhäuserkreises traten in Bad Frankenhausen beim Vorlesewettewerb an. Wer die Jury am meisten überzeugte:

Elisabeth Gattermann, Schulsachbearbeiterin der Grundschule Udersleben, berichtet vom Vorlesewettbewerb:

„Mensch, wieso interessiert euch das eigentlich so mit diesem Club?“, unterbricht uns Pablo. „Lasst die doch einfach machen. Ist doch egal.“ „Ist es nicht!“, blitze ich ihn an. „Dieser Club spaltet bald die ganze Klasse. Das ist total blöd!“

Mit diesen und weiteren spannenden Zeilen aus dem Buch „Ganz geheim!“ traten die Lesechampions der dritten und vierten Klassen der Grundschulen des östlichen Kyffhäuserkreises in der schönen Stadt- und Kurbibliothek in Bad Frankenhausen gegeneinander an.

Jeder Teilnehmer bekam einen Preis

Die Grundschule Udersleben war in diesem Jahr die austragende Schule und hat sich für dieses tolle Ereignis als erstes auf Sponsorensuche begeben. Die Kyffhäusersparkasse stellte dafür 300 Euro aus dem Sparkassen-Schul-Service zur Verfügung. Das Team rund um Bettina Englisch machte es somit möglich, 14 wundervolle Preise an alle teilnehmenden Leser auszugeben. Diese wurden liebevoll von der Stolze-Buchhandlung in Bad Frankenhausen ausgewählt und verpackt. Die Augen der Kinder leuchteten, denn niemand musste mit leeren Händen nach Hause gehen.

Um überhaupt an einem regionalen Lesewettbewerbe teilzunehmen, wurden im Vorfeld schulinterne Wettbewerbe durchgeführt und nur die besten Leser aus der dritten und vierten Klassenstufe zogen somit eine Runde weiter.

Bei der dritten Klasse wurde aus dem Buch „Anton taucht ab“ gelesen. Es siegte Celia Lopez Trullenque (Mitte) vor Emilia Lindner (rechts) und Lena Weinreich. © Grundschule Udersleben | Elisabeth Gattermann

Neben dem Buch „Ganz geheim“ für die Leser der Klassenstufe vier lasen die Drittklässler „Anton taucht ab“. Der Vorstand des Fördervereins der Grundschule Udersleben fand die Auswahl der Bücher so spitze, dass man sich entschied, gleich zwei Klassensätze zu kaufen und den Kindern der Grundschule Udersleben zum Verbleib zu überlassen.

In der Klassenstufe drei setzte sich Celia Lopez Trullenque aus der Grundschule Am Königsstuhl in Artern noch vor der Zweitplatzierten Emilia Lindner von der TGS Oldisleben und der Drittplatzierten Lena Weinreich der Kurstadt-Grundschule die Lesekrone auf.

In der Klassenstufe vier ging die Lesekrone an Frida Dildey der Grundschule Udersleben, dicht gefolgt von Lilli Ehrhardt der Kurstadt-Grundschule und Marie Luise Altrock der Grundschule Am Königstuhl in Artern. Herzlichen Glückwunsch an alle Siegerinnen.

Die Grundschule Udersleben bedankt sich an dieser Stelle herzlich bei Bettina Englisch von der Kyffhäusersparkasse, Doreen Morich von der Stolze-Buchhandlung, Mandy Stern von der Bibliothek und dem Förderverein der GS Udersleben. Nur zusammen ist man stark und kann so ein Event auf die Beine stellen.

