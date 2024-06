Von den Umbaumaßnahme an der Freilichtbühne in Artern wird berichtet.

Die Aufregung in unserer Stadt war groß, was den Umbau der Freilichtbühne anging. Schnell entfachte sich mit dem Abriss der alten Betonbühnenfläche eine heiße Diskussion in Artern und den sozialen Medien. Doch nun ist die Bühnenfläche fertiggestellt und stand bereits in den letzten Tagen für die erste Veranstaltung bereit. Die Maßnahme ist Bestandteil der Aufwertung des Salineparkes mit dem Ziel, wieder vermehrt Kultur- und Sportveranstaltungen in den Salinepark und auf die Freilichtbühne zu bringen. Auf Initiative des AC Germania Artern gab es eine erste Abstimmung im Ortschaftsrat, der nachfolgend die Finanzierung der Umbaumaßnahme sicherstellte. Im April und Mai erfolgten dann die Bauarbeiten, welche durch die Firma GUT sichergestellt wurden. Verbaut wurden dabei 300 Tonnen Schüttgut für den gesamten Unterbau, 300 Quadratmeter Pflastersteine, 70 Meter Bordstein und 40 Meter Mauereinfassung mit zehn Pfeilern. Die Freilichtbühne, die in der Tradition des Arterner Ringkampfsportes steht, hat nunmehr eine deutlich vergrößerte Bühnenfläche von 21 mal 16 Metern und gewährleistet sowohl die problemlose Durchführung von Ringkampfveranstaltungen als auch Auftritte des Lohorchesters und anderer großer Bühnenshows. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Die Mitglieder des Ortschaftsrates sind erfreut darüber, dass die Maßnahme mit Beginn der Freiluftsaison abgeschlossen werden konnte. Der Dank geht an alle Unterstützer des Projekts und an die Firma Utsch für die Umsetzung.