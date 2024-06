Einen neuen Nutzen bekam ein alter Schrank nun im Klostergarten in Donndorf.

Karin Jordanland erzählt von einem besonderen Apothekerschrank:

Es war einmal ein Apothekerschrank. Niemand beachtete ihn, bis er von Dieter Feist aus Gorsleben wieder entdeckt und liebevoll restauriert wurde. Nun war er hübsch zurechtgemacht und wollte auch wieder nützlich sein. Leider war trotz Restaurierung seine Zeit als Apothekerschrank abgelaufen.

Da entsprang Herrn Kornmesser, der als Projektmitarbeiter in der Ländlichen Heimvolkshochschule Kloster-Donndorf tätig ist, die Idee, diesen Schrank als kleine Bibliothek zu nutzen. Nun fügt sich dieser Apothekerschrank nahtlos bestückt mit Büchern in den Klostergarten mit seinen Gartenkräutern ein.

Die Patenschaft dafür hat Karin Jordanland ehrenamtlich übernommen.

Wie funktioniert der Büchertausch? Such dir ein Buch aus und tausche es gegen ein eigenes Buch, dass du in diesen Schrank stellst. Das eigene Buch sollte nach Möglichkeit in gutem Zustand sein. Das Buch, was du ausgesucht hast, gehört jetzt dir.

Lesen ist nicht nur vorteilhaft für die Gesundheit des Gehirns, sondern soll auch zu einem längeren Leben führen. Das ist doch schon ein guter Grund sich auf den Weg zum Klostergarten zur kleinen Bibliothek zu machen.

