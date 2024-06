Bad Frankenhausen. Ein Mann warf bei seinem Umzug in Bad Frankenhausen seine Möbel aus dem Fenster. Die Polizei schritt ein.

Ein Mann wollte am Donnerstag aus einem Mehrfamilienhaus Am Tischplatt in Bad Frankenhausen ausziehen. Laut Polizei warf der 34-Jährige aus dem vierten Obergeschoss seine Möbel aus dem Fenster, um wohl Kosten zu sparen. Das Mobiliar landete nah eines Kinderspielplatzes.

Als Anwohner den Mann aufforderten, das zu unterlassen und der 34-Jährige sich weigerte, riefen sie die Polizei. Die Beamten stoppten das Geschehen vor Ort,

