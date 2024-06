Mit einem großen Indianerfest verabschiedeten sich die Mädchen und Jungen vom Kindergarten „Abenteuerland“ in Hachelbich (Kyffhäuserland). Erzieherin Heike Vollroth (rechts) und Kindergarten-Leiter Max Nöll (links) tanzten mit den Vorschulkindern auf dem Sportplatz. © Henning Most | Henning Most