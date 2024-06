In der allein dem Sondershäuser Grafiker und Bildhauer Heinz Scharr zu dessen 100. Geburtstag gewidmeten Ausstellung in der Galerie HS24 in Sondershausen hängen Cornelia Dreer (links) und Sarah Schulter eine unbenannte Arbeit des Künstlers in einer Mischtechnik aus dem Jahr 2003 auf. © Funke Mediengruppe | Timo Götz