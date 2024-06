Sondershausen. Schöner Start in die Ferien. Dank der Spende eines Sondershäuser Unternehmens gibt es im Jugendklub „Wolke 7“ eine neue Freizeitbeschäftigung.

Pünktlich zum Ferienstart gab es einen neuen Tischkicker für den Jugendclub „Wolke 7“ in der Burgstraße in Sondershausen. Möglich gemacht hat dies das Unternehmen Isoplus Fernwärmetechnik. „Wir freuen uns sehr über den Kickertisch, der in den kommenden Wochen der Sommerferien bestimmt ausgiebig genutzt wird – gerade angesichts der Fußball-EM“, sagt Mareen Biedermann, Fachbereichsleiterin Soziales der Stadtverwaltung Sondershausen bei der Übergabe. Gemeinsam mit Geschäftsführer Jörg Kauschat weihte sie den Kickertisch gleich bei einem kleinen Duell ein. Und der Isoplus-Leiter legte noch eins drauf: Er sponserte den Kindern und Jugendlichen anlässlich der Fußball-EM zusätzlich zwei neue Fußbälle, die gleich beim Ferienprogramm im Jugendclub „Wolke 7“ zum Einsatz kommen können. Dort geht es nämlich unter anderem auch auf den Bolzplatz.

red