Gemeinsam mit Pfarrerin Cornelia Feja feierten ehemalige Konfirmanden die verschiedenen Jubiläen.

In der festlich geschmückten Christuskirche in Kleinbrüchter wurde Jubelkonfirmation gefeiert. Davon berichtet Andrea Meyer:

Pfarrerin Cornelia Feja wurde zur Jubelkonfirmation in Kleinbrüchter musikalisch von Valentin Müller an der Orgel und Ida Babari, die mit ihrem wunderbaren Gesang begeisterte, unterstützt. Im Anschluss an den Gottesdienst fand ein gemütliches Beisammensein im Thüringer Hof in Ebeleben statt.

Das Fest der silbernen Konfirmation feierten Stefanie Wallenta (geborene Hennig), Ines Seidenstricker, Christine Becker, Melanie Mühlhausen (geborene Weber) und Steffen Kämmerer. Elvira Bellstedt (geb. Winter), Christine Weber (geb. Dölle) sowie Uwe Kämmerer waren die goldenen Konfirmanden.

Diamantene Konfirmation begingen Karin Forkel (geb. Gangloff), Iris Zimmermann (geb. Benesch), Wolfgang Kämmerer und Dietmar Grabmann. Doris Meyer (geb. Höche) und Walter-Rüdiger Steuerwald feierten ihre eiserne Konfirmation.