Die Grundschüler studierten eine Woche lang ein umwerfendes Programm ein, das selbst manchem Papa ein Tränchen in die Augen trieb.

Von einem Zirkusprojekt an der Grundschule Udersleben berichtet die Schulsachbearbeiterin Elisabeth Gattermann:

Sportplatz Udersleben. Aufregung pur - schon die ganze Woche. Die kleine Grundschule in Udersleben hatte das erste Mal einen Mitmachzirkus zu Gast. Die Schüler konnten es kaum erwarten, bis es endlich auch bei uns hieß „Manege frei“.

Alle Kinder waren mit Eifer bei der Sache. © Elisabeth Gattermann

Der Mitmachzirkus Blubber gastierte auf dem Sportplatz in Udersleben. Nachdem die Schüler, Lehrer und Erzieher Montag noch selber die Zuschauer waren, erfolgte prompt die Einteilung der Kinder in die gewünschten Gruppen und schon wurde ab Dienstag fleißig trainiert.

Sowohl in der Turnhalle der Schule als auch auf dem Sportplatz fanden sich jeweils vier Trainingsgruppen ein und zeigten Tag für Tag, dass Übung eben den Meister macht. Von Jongleuren über Tellerdreher war alles dabei. Ganze Pyramiden aus Kindern wurden gebaut oder es wurde über das Drahtseil stolziert.

Auch die Clowns waren vertreten und konnten uns außerhalb des Klassenraums ihr Können zeigen. Für die kleinen Damen waren ganz groß die Hula-Hoop-Reifen angesagt, manche von ihnen zeigten uns ihre Show sogar an den hängenden Reifen.

Die Kunststücke lernten die Jungen und Mädchen innerhalb kürzester Zeit. © Elisabeth Gattermann

Henry und Darian als Zirkusdirektoren

Den krönenden Abschluss der gesamten Woche bildete am Freitag die Aufführung vor komplett ausverkauftem Zelt. Fast 400 Zuschauer applaudierten, was das Zeug hielt, als Henry und Darian die Gäste in der Manege als Zirkusdirektoren begrüßten.

Die Stimmung war von Anfang bis Ende grandios. Ein Programm, das man sich nicht schöner hätte vorstellen können. Kleine Fehler wurden übersehen, denn die gehörten einfach dazu.

Der Abschluss mit den Leuchttüchern und ein Tanz mit allen Kindern brachte auch so manch stolzer Mutti, dem einen oder anderen Vati oder der Oma ein paar Tränchen in die Augen.

Toll gestalteten die Tellerdreher ihren Auftritt. © Elisabeth Gattermann

Die Grundschule Udersleben dankt ganz herzlich dem Mitmachzirkus Blubber für die unvergessliche Woche, dem Förderverein, Anke Bahn (Schulverwaltungsassistenz) und allen Spendern, die dieses Ereignis für die Kinder der Grundschule in Udersleben ermöglicht haben. Wir sehen uns 2028 wieder.

