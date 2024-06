Sondershausen. Jechaer Senioren lassen sich moderne Kochtechniken erklären.

Gudrun Dittrich, Sondershausen, über einen Seniorennachmittag in Jecha:

Am 4. Juni trafen sich die Senioren von Jecha im Haus der Vereine. Zu Gast war Marina Rochau, die auf vielfachen Wunsch aller Anwesenden, den Termomix vorstellte. Auf dem Tisch waren viele Zutaten ausgebreitet. Gemüse, Obst, Quark, Gewürze, Schokolade und vieles mehr. In wenigen Minuten war ein Pizzateig hergestellt. Dieser wurde mit Tomaten belegt und ab ging es in den Ofen. Ein leckerer Brotaufstrich und ein Rohkostsalat entstanden unter der Anleitung von Frau Rochau unter den Händen der Senioren. Der krönende Abschluss war ein Dessert aus Himbeeren, Schokolade und Quark. Alles wurde natürlich verkostet und fand großen Anklang bei allen. Es hat sehr gut geschmeckt.

Mit einem kleinen Präsent bedankten wir uns bei Frau Rochau für die Vorführung dieses modernen Küchengerätes.

Anschließend wurde wie immer organisatorische Maßnahmen für die kommenden Treffen besprochen. Alle Anwesenden nehmen an der Seniorenbefragung 2024 im Kyffhäuserkreis teil. Diese Befragung soll einen Einblick in die aktuelle Lebenslage von älteren Menschen im Kyffhäuserkreis aufzeigen. Die Lebenssituation und die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger ab 60 Jahren ermitteln, um auch zukünftig bedarfsgerechte Angebote für diese Generation zur Verfügung stellen zu können. Zur nächsten Veranstaltung erwarten wir Besuch von der Kriminalpolizei.

Schreiben Sie uns

Bitte senden Sie uns Ihre Texte und Fotos unter Angabe Ihres Vornamens, Namens, Wohnortes und Telefonnummer an unsere Redaktion.

Per Post: Thüringer Allgemeine, Hauptstraße 40, 99706 Sondershausen oder Leipziger Straße 25, 06556 Artern

Per E-Mail: kyffhaeuserkreis@funkemedien.de

Leserbriefe sind in keinem Fall Meinungsäußerungen der Redaktion. Wir behalten uns vor, Texte auszuwählen und zu kürzen.