Kyffhäuserkreis. Knapp 250.000 Euro hat der Landkreis vom Land für die Fortsetzung des Agathe-Projekts „Älter werden in Gemeinschaft“ jetzt erhalten.

Das Programm „Agathe – Älter werden in Gemeinschaft“ wird im Kyffhäuserkreis fortgesetzt. Der Zuwendungsbescheid des Landes über knapp 250.000 Euro ist beim Landkreis eingegangen, informierte die Kreisverwaltung. Das Programm Agathe, das der Freistaat 2021 aufgelegt hat, soll in einer Gesellschaft, die immer älter wird, der Vereinsamung von Senioren entgegenwirken und älteren Menschen die Möglichkeit zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglichen, teilte die Verwaltung mit. Gefördert wird das Projekt bis Ende des Jahres.

Ein fünfköpfiges Team, bestehend aus vier Beraterinnen und dem Projektkoordinator Thomas Kohlschreiber, bietet seit 2021 regelmäßig Informations- und Gemeinschaftsveranstaltungen durch, um Senioren bei einer selbst bestimmten, selbstständigen Lebensführung zu unterstützen. Dabei werden neben der Förderung von Freizeitaktivitäten auch Beratungen und in Zusammenarbeit mit der Polizei Aufklärungsveranstaltungen durchgeführt. „Wir möchten mit dem AGATHE-Projekt einen ganzheitlichen Ansatz gegen Einsamkeit verfolgen, denn die Wege aus der Einsamkeit und somit zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben können im Alter vielfältig sein und orientieren sich immer an der individuellen Situation der Betroffenen“, erklärt Kohlschreiber.

