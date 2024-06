In Greußen feiern die ehemaligen Klassenkameraden das 60-jährige Jubiläum ihres Abiturs.

Christine Schlegel berichtet von einem Wiedersehen in Greußen:

60 Jahre Abitur: Zu diesem besonderen Jubiläum trafen wir Ehemaligen uns in der Gaststätte „Betties Schlemmerland“ in Greußen. Ganz besonders freuten wir uns, unsere ehemaligen Lehrer Ruth und Günter Schubert begrüßen zu dürfen. Nach dem Kaffeetrinken gingen wir mit der Tschu-Tschu-Bahn auf Tour in die nähere Umgebung.

Anschließend besuchten wir noch kurz unser schönes Freibad, um dann nach einem leckeren Abendessen zum gemütlichen Teil überzugehen.

Wir schwelgten in Erinnerungen an unsere schöne Schulzeit von 1960 bis 1964 in der damaligen Karl-Marx-Oberschule, an unsere Lehrer, dachten an die unvergesslichen Schülerbälle, Faschingsveranstaltungen im früheren Kulturhaus und an viele Klassenfahrten. Es war ein unterhaltsamer Tag.

Unser Dank geht an das Ehepaar Glaser für die gute Bewirtung und an den Lokführer der Tschu-Tschu-Bahn.

