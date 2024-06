Verkehrsunfall in SondershausenAm Freitag Nachmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall an der Kreuzung Ferdinand- Schlufter Straße/Ullrich-Hutten-Straße. Ein Pkw der Marke Mercedes kollidierte mit einem PKW Audi. Eine Person musste vorsorglich ins Krankenhaus gebracht werden. Es entstand hoher Sachschaden an beiden Fahrzeugen, die abgeschleppt werden mussten, dadurch war die Kreuzung für zwei Stunden nur eingeschränkt zu befahren. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren von Sondershausen Mitte und Bebra sicherten die Unfallstelle ab. © Henning Most | Henning Most